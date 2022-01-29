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FT: ЕС рассматривает возможность увеличения поставок азербайджанского газа

FT: ЕС рассматривает возможность увеличения поставок азербайджанского газа Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу.
Энергетика
29 января 2022 г. 02:29
FT: ЕС рассматривает возможность увеличения поставок азербайджанского газа

Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Как утверждает газета, в ЕС опасаются, что Россия может сократить поставки газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта в Украине.

"ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа при экстренной ситуации", - говорится в публикации.

Один из собеседников издания отметил, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

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Версия на азербайджанском языке FT: "Aİ Azərbaycandan qaz tədarükünün artırılmasını nəzərdən keçirir"

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