FT: ЕС изучает возможность введения верхнего предела цены на нефть из России

Европейский союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из России, избежав таким образом немедленного введения эмбарго на импорт российских углеводородов.

Европейский союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из России, избежав таким образом немедленного введения эмбарго на импорт российских углеводородов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свой источник.

Данное предложение является лишь одним из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти, обсуждаемых в контексте шестого пакета санкций против РФ. Он не привел подробной информации о других возможных ограничениях относительно импорта нефти из России.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти.

Европейский союз получает примерно 95% всей своей нефти из-за рубежа, а четверть всех поставок до сих пор обеспечивала Россия. По данным Всемирного банка, в 2021 году РФ направила в ЕС 124 млн тонн, или более половины своего нефтяного экспорта, который в целом оценивался в 110,1 млрд долларов.