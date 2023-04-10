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ФРГ выделит 732 млн евро на обслуживание первого в стране плавучего СПГ-терминала

ФРГ выделит 732 млн евро на обслуживание первого в стране плавучего СПГ-терминала Германия выделит 732,25 млн евро для обслуживания первого в стране плавучего терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
10 апреля 2023 г. 12:48
ФРГ выделит 732 млн евро на обслуживание первого в стране плавучего СПГ-терминала

Германия выделит 732,25 млн евро для обслуживания первого в стране плавучего терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в условиях тендера, опубликованного компанией-оператором всех СПГ-терминалов в ФРГ Deutsche Energy Terminal GmbH (DET).

СПГ-терминал на базе плавучего хранилища был построен на площадке Voslapper Groden в городе Вильгельмсхафен для диверсификации системы энергоснабжения Германии на фоне энергетического кризиса и резкого сокращения поставок энергоресурсов из России в связи с международными санкциями.

"На фоне энергетического кризиса Федеративная Республика Германия диверсифицирует свое энергоснабжение, чтобы снизить зависимость от российского природного газа. В этом отношении также будет реализовано использование сжиженного природного газа (СПГ) <....> На обслуживание первого стране СПГ-терминала в Вильгельмсхафене ФРГ выделит 732 250 000 евро", - сказано в материале.

В настоящее время компания-оператор ищет подрядчика, который возьмет на себя обязанности по инфраструктурному и технологическому обслуживанию СПГ-терминала.

Ранее сообщалось о том, что страны ЕС собираются заместить трубопроводные поставки газа из России, построив новые терминалы для приема СПГ и увеличив их число с 27 до 35. Таким образом мощности по регазификации (преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное) вырастут со 178 млрд до 227 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Germany to allocate 732M euros to service country’s first floating LNG terminal

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