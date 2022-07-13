О нас

ФРГ ведет переговоры с ведущими энергокомпаниями по долгосрочным поставкам

ФРГ ведет переговоры с ведущими энергокомпаниями по долгосрочным поставкам Германия ведет переговоры с Shell и рядом других компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на замену российскому газу.
Энергетика
13 июля 2022 г. 15:10
ФРГ ведет переговоры с ведущими энергокомпаниями по долгосрочным поставкам

Германия ведет переговоры с Shell и рядом других компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на замену российскому газу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, рассматривается возможность заключения новых соглашений с американской компанией Venture Global LNG.

В июне Venture Global LNG уже подписала контракт с германским энергоконцерном EnBW о поставке 1,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет с 2026 года. В мае германская энергетическая компания RWE и американская Sempra Infrastructure также достигли предварительной договоренности о поставках.

Германия заявила о том, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря. По этой причине страна начала быстро развивать терминалы для приема СПГ. Две плавучие установки для приема СПГ будут готовы к концу года, еще две - к маю 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi