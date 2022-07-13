ФРГ ведет переговоры с ведущими энергокомпаниями по долгосрочным поставкам

Германия ведет переговоры с Shell и рядом других компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на замену российскому газу.

Германия ведет переговоры с Shell и рядом других компаний о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на замену российскому газу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, рассматривается возможность заключения новых соглашений с американской компанией Venture Global LNG.

В июне Venture Global LNG уже подписала контракт с германским энергоконцерном EnBW о поставке 1,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет с 2026 года. В мае германская энергетическая компания RWE и американская Sempra Infrastructure также достигли предварительной договоренности о поставках.

Германия заявила о том, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря. По этой причине страна начала быстро развивать терминалы для приема СПГ. Две плавучие установки для приема СПГ будут готовы к концу года, еще две - к маю 2023 года.