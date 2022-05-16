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ФРГ потратит 2 млрд евро на исследования в области водородной энергетики

ФРГ потратит 2 млрд евро на исследования в области водородной энергетики Германия собирается в ближайшие четыре года выделить 2 млрд евро на исследование водородных технологий при производстве электроэнергии.
Энергетика
16 мая 2022 г. 16:42
ФРГ потратит 2 млрд евро на исследования в области водородной энергетики

Германия собирается в ближайшие четыре года выделить 2 млрд евро на исследование водородных технологий при производстве электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобразования и научных исследований ФРГ.

В частности, речь идет о проектах по исследованию возможности "производства водорода в открытом море" на ветряных электростанциях.

В рамках этой инициативы Германия собирается усилить сотрудничество с Австралией, заявила министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. "Замысел в том, чтобы всего через несколько лет корабли транспортировали бы зеленый водород, получаемый при помощи солнечной и ветровой энергии, из Австралии в Германию", - приводятся ее слова в пресс-релизе ведомства.

Германия ставит перед собой цель постепенно стать независимой от поставок российских энергоресурсов. Нефть и уголь предполагается заменить уже к концу года, а газ - к 2024 году.

По данным австралийского Министерства промышленности, науки и технологий, общий объем правительственных инвестиций в развитие водородной индустрии за последние три года превысил 1,5 млрд австралийских долларов (1,1 млрд долларов). На развитие и внедрение технологий улавливания и хранения углерода власти страны выделили более 300 млн австралийских долларов (221 млн долларов). Как ожидается, в следующие 30 лет эти вложения принесут экономике страны не менее 50 млрд австралийских долларов и обеспечат создание порядка 30 тыс. рабочих мест.

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Версия на английском языке Germany to spend 2B euros on research in hydrogen energy

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