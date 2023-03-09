Freeport LNG запустит последнюю линию на заводе в Техасе

Завод по производству СПГ Freeport LNG в Техасе получил от регулирующих органов разрешения на запуск последней линии по сжижению газа.

Завод по производству СПГ Freeport LNG в Техасе получил от регулирующих органов разрешения на запуск последней линии по сжижению газа.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза оператора.

"Компания Freeport LNG Development сегодня объявила о получении разрешений от Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) и Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA) на перезапуск линии 1, последней из трех линий завода по сжижению газа компании Freeport LNG, получившего разрешение на перезапуск", - говорится в сообщении.

Линии 2 и 3 завода вернулись к полной эксплуатации в последние недели, достигнув уровня производства СПГ свыше 1,5 млрд кубфутов в сутки.

Взрыв и пожар на предприятии произошли 8 июня прошлого года, после чего завод был остановлен на ремонт. Выход на стопроцентную загрузку предполагается в марте. В феврале Freeport LNG получила разрешение от FERC на полный запуск первой линии сжижения и частичный запуск второй линии на заводе. Компания также уточняла, что перезапуск третьей линии потребует разрешения регулирующих органов после выполнения определенных эксплуатационных условий.

Завод Freeport LNG в Техасе, второй по величине экспортный завод СПГ в США, проектной мощностью 15 млн тонн в год, может сжижать до 2,1 млрд кубфутов газа в сутки, обеспечивая около 20% его экспорта из США.

По данным управления энергетической информации (EIA) Минэнергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня - 9,7 млрд кубфутов в сутки.