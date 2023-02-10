Freeport LNG получил разрешение на отгрузку сжиженного газа

Завод сжижения природного газа Freeport LNG в Техасе получил разрешение на погрузку на морские суда сжиженного природного газа (СПГ), который будет отправляться на экспорт после окончания ремонта на производстве.

Завод сжижения природного газа Freeport LNG в Техасе получил разрешение на погрузку на морские суда сжиженного природного газа (СПГ), который будет отправляться на экспорт после окончания ремонта на производстве.

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P Global Commodity Insights.

Компания ожидала частичного восстановления производства СПГ на заводе еще в середине декабря, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Ранее сообщалось о том, что для устранения последствий аварии понадобятся три недели. Теперь выход на стопроцентную загрузку предполагается в марте.

Разрешение позволит Freeport начать первоначальную загрузку с одного из причалов, но для полного возобновления коммерческой деятельности при этом требуется отдельное разрешение.