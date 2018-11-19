Французский эксперт: В ближайшее время не стоит ждать стабилизации цен на нефть

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшие месяцы цены на нефть могут варьироваться от 50 до 80 долларов за баррель.

Об этом Report сказала французский эксперт по энергетике Колет Левайнер.

"В течение последних двух лет мировая экономика стремительно увеличивала спрос на нефть. ОПЕК определил ограничения добычи, и, кроме того, есть некоторые геополитические вопросы, такие как санкции Ирана по экспорту нефти или экономический крах Венесуэлы, которые ограничили экспорт нефти. Это привело к тому, что цены впервые с 2014 года выросли до 80 долларов за баррель (в октябре 2018 года)", - сказала Левайнер.

По мнению эксперта, рынок постоянно меняется и за последнее время некоторые факторы стали причиной увеличения запасов нефти.

"Мы переживаем снижение уровня развития экономики, особенно в Китае, который является крупным потребителем. Кроме того, экспорт сланцевой нефти США, затрудненный низкой пропускной способностью нефтепровода, в 2019 году улучшится, что позволит экспортировать больше американской нефти. Вдобавок, иранские санкции были смягчены для некоторых стран-партнеров США. Все это привело к увеличению запасов нефти", - отметила К.Левайнер.

Французский эксперт по энергетике Колет Левайнер ОПЕК определил ограничения добычи, и, кроме того, есть некоторые геополитические вопросы, такие как санкции Ирана по экспорту нефти или экономический крах Венесуэлы, которые ограничили экспорт нефти

На вопрос на какой отметке могут стабилизироваться цены в ближайшее время, эксперт ответила, что добыча нефти - очень капиталоемкая отрасль с длительным сроком между инвестиционными решениями и добычей нефти. По ее мнению, эта отрасль нуждается в стабильных ценах на нефть, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения.

"Трудно поверить, что ОПЕК снова начнет торговую войну с США, поскольку эта война снизила цены до 26 долларов за баррель - уровень цен, наносящий ущерб всей экономике. Также следует помнить, что в 2008 году пик цен на нефть в 150 долларов США совпал с началом экономического спада, который, в свою очередь, снизил цены. Учитывая все это, можно ожидать, что в ближайшие месяцы цены на нефть могут варьироваться от 50 до 80 долларов за баррель", - сказала эксперт.