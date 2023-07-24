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Французская TotalEnergies зайдет на турецкий рынок ВИЭ

Французская TotalEnergies зайдет на турецкий рынок ВИЭ Французская TotalEnergies подписала соглашение с Ronesans Holding о покупке 50% акций Ronesans Enerji и совместном развитии проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Турции.
Энергетика
24 июля 2023 г. 17:40
Французская TotalEnergies зайдет на турецкий рынок ВИЭ

Французская TotalEnergies подписала соглашение с Ronesans Holding о покупке 50% акций Ronesans Enerji и совместном развитии проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Турции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба TotalEnergies.

Ronesans Enerji принадлежит шесть ГЭС мощностью 166 МВт. Проекты компании также включают производство более 700 МВт электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях с использованием аккумуляторов. К 2028 году Ronesans Enerji планирует производить 2 ГВт возобновляемой энергии.

В рамках СП TotalEnergies и Ronesans Enerji будут продавать произведенное электричество непосредственно на рынке электроэнергии или путем заключения соглашений о покупке электроэнергии с конечными покупателями.

Сделку должны одобрить регулирующие и административные органы.

По состоянию на конец марта 2023 года объем электроэнергии, произведенной TotalEnergies из ВИЭ, составил 18 ГВт. К 2025 году компания стремится достичь 35 ГВт производственной мощности из возобновляемых источников энергии, а к 2030 году увеличить этот показатель до 100 ГВт.

Ronesans Holding, владельцем и президентом которого является Эрман Ылыджак, предоставляет услуги в качестве генподрядчика и инвестора в 24 странах. Холдинг в основном работает в таких сферах, как строительство и недвижимость, энергетика, здравоохранение. Ronesans Enerji, дочерняя компания холдинга, специализируется на получении энергии из возобновляемых источников, сообщается на сайте компании.

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Версия на английском языке TotalEnergies to enter Turkish market

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