Французская TotalEnergies построит 48 электростанций в Испании

Французская TotalEnergies построит в Испании 48 электростанций.

Французская TotalEnergies построит в Испании 48 электростанций.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза компании.

"Компания TotalEnergies получила от испанских властей (Министерства развития энергетики и автономных объединений) положительную оценку воздействия на окружающую среду для примерно 3 ГВт установленной мощности. Этот положительный результат относится к 48 электростанциям, которые TotalEnergies будет строить в Мадридском регионе (установленная мощность 1,9 ГВт), в регионе Мурсия (более 350 МВт), в Кастилии-Ла-Манче (более 300 МВт), в Андалусии (263 МВт) и в Арагоне (около 150 МВт)", - говорится в сообщении.

Первые электростанции будут введены в эксплуатацию в начале 2024 года.

Эти станции будут вырабатывать около 6 тыс. гигаватт в час чистой энергии в год, что достаточно для удовлетворения годовой потребности в электроэнергии почти 4 млн человек. Они также позволят избежать выброса в атмосферу около 50 млн тонн углекислого газа в течение срока службы.