Французская Total покинула Иран

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Французская нефтяная компания Total официально покинула Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

"Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса 11", - заявил он.

По его словам, Иран в данный момент ищет замену компании в реализации проекта.

Отметим, что в середине мая Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране до 4 ноября из-за санкций США. По информации, место Total может занять китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).