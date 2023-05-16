Французская Technip заключила соглашение на производство СПГ в Катаре

Французская компания Technip Energies достигла соглашения с катарской "Компанией консолидированных контракторов" (CCC) на создание совместного предприятия для строительства объектов на Северном нефтегазовом месторождении для Qatar Energy.
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"Этот контракт предусматривает поставку двух мега-поездов, каждый из которых позволит перевозить 8 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ). Он будет включать в себя крупный комплекс по улавливанию и секвестрации углерода CO2 мощностью 1,5 млн тонн в год, что приведет к снижению выбросов парниковых газов на 25% по сравнению с аналогичными объектами СПГ", - отмечается в сообщении компании.
Утверждается, что проект по расширению производственных мощностей на месторождении Северном позволит производить дополнительные 16 млн тонн СПГ ежегодно, увеличив ежегодное производство этого топлива в Катаре до 126 млн тонн в год. Стоимость контракта, согласно заявлению французской компании, составит 10 млрд евро.