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Французская Technip заключила соглашение на производство СПГ в Катаре

Французская Technip заключила соглашение на производство СПГ в Катаре Французская компания Technip Energies достигла соглашения с катарской "Компанией консолидированных контракторов" (CCC) на создание совместного предприятия для строительства объектов на Северном нефтегазовом месторождении для Qatar Energy.
Энергетика
16 мая 2023 г. 19:40
Французская Technip заключила соглашение на производство СПГ в Катаре

Французская компания Technip Energies достигла соглашения с катарской "Компанией консолидированных контракторов" (CCC) на создание совместного предприятия для строительства объектов на Северном нефтегазовом месторождении для Qatar Energy.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французская компания сообщила cегодня в заявлении для СМИ.

"Этот контракт предусматривает поставку двух мега-поездов, каждый из которых позволит перевозить 8 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ). Он будет включать в себя крупный комплекс по улавливанию и секвестрации углерода CO2 мощностью 1,5 млн тонн в год, что приведет к снижению выбросов парниковых газов на 25% по сравнению с аналогичными объектами СПГ", - отмечается в сообщении компании.

Утверждается, что проект по расширению производственных мощностей на месторождении Северном позволит производить дополнительные 16 млн тонн СПГ ежегодно, увеличив ежегодное производство этого топлива в Катаре до 126 млн тонн в год. Стоимость контракта, согласно заявлению французской компании, составит 10 млрд евро.

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