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    Французская компания SUEZ Groupe намерена сотрудничать с SOCAR

    Достигнута договоренность по обмену знаниями, навыками и информацией для оценки перспектив сотрудничества© Socar.az

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафига Гусейнзаде приняла вице-президента французской компании SUEZ Groupe Мануэля Нивета и директора азербайджанского филиала компании Алана Карбонеля.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, М.Нивет дал подробную информацию о деятельности SUEZ Groupe и ее проектах в Азербайджане, подчеркнув, что они намерены сотрудничать с SOCAR в области управления отходами, очистки земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, переработки пластовых вод и пр.

    Р.Гусейнзаде проинформировала гостей о масштабных работах и достижениях SOCAR в области управления отходами.

    В заключение встречи достигнута договоренность по обмену знаниями, навыками и информацией для оценки перспектив сотрудничества. 

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