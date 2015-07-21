​Французская компания будет осуществлять управление проектами в TAP

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Французская компания Technip станет консультантом по управлению проектами в TAP (Трансадриатический трубопровод). Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной TAP AG информации.

Контракт будет действителен на сухопутной части Греции, Албании и Италии. Technip будет оказывать услуги по управлению процессом строительства, закупок и инжиниринга в течение всего периода строительства.

Проект планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Услуги будут оказываться, в основном, в штаб-квартире TAP в швейцарском городе Бар, офисе Technip в Риме, а также других центрах в Греции, Албании и Италии.

Отметим, что Technip является мировым лидером по управлению проектами в сфере энергетической промышленности, инжиниринга и строительства.

Напомним, что долевое участие BP, SOCAR и Statoil в проекте TAP составляет по 20%. Остальные доли распределены между бельгийской Fluxy (19%), испанской Enagas (16%) и шведской Axpo (5%).