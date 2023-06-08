Французская энергокомпания EDF полностью перешла под контроль государства

Франция завершила национализацию энергокомпании Electricite de France (EDF), предприятие полностью прекратило торги своими активами на бирже.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Франции.
"В соответствии с заключением управления по финансовым рынкам от 26 мая 2023 года государство сегодня осуществило процедуру вывода акций EDF. Как следствие, Франция теперь владеет всем капиталом и является единственным обладателем права голоса в EDF", - сказано в сообщении.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр поприветствовал национализацию предприятия, заявив, что установление полного контроля над энергогенерирующей компанией было приоритетом правительства.
Прошлым летом премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что государство увеличит свою долю в энергетической компании EDF до 100%. Она объяснила это решение тем, что "чрезвычайная климатическая ситуация" требует радикальных решений, и что Франция должна обеспечить свой "энергетический суверенитет" на фоне событий в Украине. Правительство страны сообщало, что готово потратить на национализацию крупнейшей французской энергетической компании 9,7 млрд евро.
EDF - крупнейшая французская компания и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 56 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.