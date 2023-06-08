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Французская энергокомпания EDF полностью перешла под контроль государства

Французская энергокомпания EDF полностью перешла под контроль государства Франция завершила национализацию энергокомпании Electricite de France (EDF), предприятие полностью прекратило торги своими активами на бирже.
Энергетика
8 июня 2023 г. 15:53
Французская энергокомпания EDF полностью перешла под контроль государства

Франция завершила национализацию энергокомпании Electricite de France (EDF), предприятие полностью прекратило торги своими активами на бирже.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Франции.

"В соответствии с заключением управления по финансовым рынкам от 26 мая 2023 года государство сегодня осуществило процедуру вывода акций EDF. Как следствие, Франция теперь владеет всем капиталом и является единственным обладателем права голоса в EDF", - сказано в сообщении.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр поприветствовал национализацию предприятия, заявив, что установление полного контроля над энергогенерирующей компанией было приоритетом правительства.

Прошлым летом премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что государство увеличит свою долю в энергетической компании EDF до 100%. Она объяснила это решение тем, что "чрезвычайная климатическая ситуация" требует радикальных решений, и что Франция должна обеспечить свой "энергетический суверенитет" на фоне событий в Украине. Правительство страны сообщало, что готово потратить на национализацию крупнейшей французской энергетической компании 9,7 млрд евро.

EDF - крупнейшая французская компания и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 56 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.

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