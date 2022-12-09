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Французская EDF запустила еще два атомных энергоблока

Французская EDF запустила еще два атомных энергоблока Французская энергокомпания EDF запустила в эксплуатацию еще два остановленных атомных энергоблока. Теперь во Франции работают 40 из 56 реакторов.
Энергетика
9 декабря 2022 г. 16:27
Французская EDF запустила еще два атомных энергоблока

Французская энергокомпания EDF запустила в эксплуатацию еще два остановленных атомных энергоблока. Теперь во Франции работают 40 из 56 реакторов.

Как передает Report, об этом пишет издание Figaro.

Суммарная мощность всех введенных в эксплуатацию реакторов составляет 39 ГВт, они обеспечат электричеством 70% семей и до 60% французских предприятий.

В начале следующего года перезапустят ряд других атомных энергоблоков, остановленных в связи с плановым ремонтом и неисправностями.

Ранее EDF взяла на себя обязательство перезапустить все остановленные реакторы к зиме, чтобы избежать дефицита электроэнергии во Франции.

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