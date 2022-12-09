Французская EDF запустила еще два атомных энергоблока

Французская энергокомпания EDF запустила в эксплуатацию еще два остановленных атомных энергоблока. Теперь во Франции работают 40 из 56 реакторов.

Французская энергокомпания EDF запустила в эксплуатацию еще два остановленных атомных энергоблока. Теперь во Франции работают 40 из 56 реакторов.

Как передает Report, об этом пишет издание Figaro.

Суммарная мощность всех введенных в эксплуатацию реакторов составляет 39 ГВт, они обеспечат электричеством 70% семей и до 60% французских предприятий.

В начале следующего года перезапустят ряд других атомных энергоблоков, остановленных в связи с плановым ремонтом и неисправностями.

Ранее EDF взяла на себя обязательство перезапустить все остановленные реакторы к зиме, чтобы избежать дефицита электроэнергии во Франции.