Франция заплатит 9,7 млрд евро за национализацию энергокомпании EDF

За национализацию крупнейшей во Франции энергетической компании EDF страна заплатит 9,7 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минэкономики и финансов Франции.
"Государство заявляет о своем намерении выставить публичное предложение покупки акций EDF. Общая сумма предложения составит примерно 9,7 млрд евро", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что сейчас государство владеет примерно 84,1% акций компании. Еще 15,9% акций французское правительство намерено выкупить по 12 евро за бумагу.