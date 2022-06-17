Франция перестала получать российский газ с 15 июня

Французская газотранспортная компания GRTGaz — "дочка" основного поставщика Engie — сообщила в пятницу, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Прокачка из Германии была приостановлена с 15 июня.

Французская газотранспортная компания GRTGaz — "дочка" основного поставщика Engie — сообщила в пятницу, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Прокачка из Германии была приостановлена с 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении компании.

"С 15 июня GRTgaz зафиксировала остановку физических потоков газа между Францией и Германией. Эти потоки составляли около 60 гигаватт-часов в сутки в начале 2022 года, лишь около 10% пропускной способности",— сказано в сообщении.

Российский "Газпром" в последние дни значительно сократил поставки в европейские страны, в частности в Германию по газопроводу "Северный поток-1", что могло привести к прекращению поставок во Францию.

Несмотря на прекращение поставок, в GRTGaz заявили о том, что хранилища во Франции заполнены на 56%. Компания подтвердила намерение продолжать их заполнение для подготовки к зиме. Снижение потоков из Германии компенсируется увеличением импорта из Испании и наращиванием мощностей терминалов СПГ, большей частью метановых. В апреле президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что Франция не нуждается в российском газе.