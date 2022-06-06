Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция ведет переговоры с ОАЭ по вопросу поставок нефти взамен российскому экспорту.

Франция ведет переговоры с ОАЭ по вопросу поставок нефти взамен российскому экспорту.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы ведем дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил министр в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1.

Он отметил, что Франция осуществляет поиск источников для замены российской нефти. Власти также занимаются вопросом, как заменить российский газ.

Страны Евросоюза утвердили 3 июня план, предусматривающий в рамках шестого пакета санкций отказ за шесть месяцев от большей части своего импорта нефти из РФ.

"ЕС решил запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов - восемь месяцев", - отмечалось в коммюнике Совета ЕС.