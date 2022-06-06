О нас

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской Франция ведет переговоры с ОАЭ по вопросу поставок нефти взамен российскому экспорту.
Энергетика
6 июня 2022 г. 10:04
Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция ведет переговоры с ОАЭ по вопросу поставок нефти взамен российскому экспорту.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы ведем дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил министр в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1.

Он отметил, что Франция осуществляет поиск источников для замены российской нефти. Власти также занимаются вопросом, как заменить российский газ.

Страны Евросоюза утвердили 3 июня план, предусматривающий в рамках шестого пакета санкций отказ за шесть месяцев от большей части своего импорта нефти из РФ.

"ЕС решил запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов - восемь месяцев", - отмечалось в коммюнике Совета ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке France discussing possibility of oil supplies from UAE

Самое важное

Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47
Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi