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Франция обратится к ОАЭ по поводу поставок дизтоплива в зимний период

Франция обратится к ОАЭ по поводу поставок дизтоплива в зимний период Французская энергетическая компания TotalEnergies ведет переговоры о закупках дизельного и других видов топлива из ОАЭ в зимний период. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайда в Париж, который состоится 18 июля.
Энергетика
13 июля 2022 г. 16:41
Франция обратится к ОАЭ по поводу поставок дизтоплива в зимний период

Французская энергетическая компания TotalEnergies ведет переговоры о закупках дизельного и других видов топлива из ОАЭ в зимний период. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайда в Париж, который состоится 18 июля.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил на слушаниях во французском Сенате глава компании Патрик Пуянне.

По его словам, поставки топлива из ОАЭ призваны заменить поставки из России, которые в ближайшем времени могут прекратиться из-за санкций. Российское топливо занимало примерно 12% от общего импорта TotalEnergies дизеля и других видов топлива в Европе.

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Версия на английском языке France in talks with UAE on diesel supplies in winter

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