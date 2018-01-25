Франция обещает закрыть все свои ТЭС до 2021 года

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Франция станет примером в борьбе с глобальными климатическими изменениями и закроет до 2021 года все теплоэлектростанции на угле.

Как передает Report, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме.

"Мы будем принимать меры для радикального сокращения вредных выбросов... Мы закроем до 2021 года все теплоэлектростанции, работающие на угле, и запустим программы по развитию экологически чистых технологий", - заверил президент Франции.

Он сообщил, что в стране будет создан фонд для финансирования инноваций и исследований, объем капитала составит 10 млн евро.

"Хочу, чтобы инновации стали основой нашей экономической политики", - отметил Макрон.

Для воплощения этой идеи Макрон будет способствовать снижению налогов для предприятий, а также созданию более благоприятных трудовых условий.