Франция готовится к остановке поставок газа из России

Власти Франции готовятся к "худшему сценарию" — остановке поставок российского газа в Европу.

Власти Франции готовятся к "худшему сценарию" — остановке поставок российского газа в Европу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Страна также допускает "срыв" ввоза газа со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины и санкций.

Согласно данным, представители энергетической отрасли Франции, в том числе компании Engie и TotalEnergies, Gaz de France, уже несколько дней пытаются найти решение на случай, если страна останется без поставок из РФ. Межведомственные встречи проходят в ежедневном режиме.

"Этот риск невелик, тем более что "Газпром" всегда осуществлял поставки, но мы к этому готовимся", — заявил источник канала в компании Engie.

В резиденции премьер-министра сообщили, что Франции нужно максимально пополнить запасы газа "в преддверии следующей зимы". Основная ставка делается на поставки СПГ по морю из стран Азии, Египта, Катара, США или Австралии. Согласно расчетам, эти поставщики смогут заменить половину российского импорта.

"Ввоз СПГ — это капля в море, нужно будет основательно сократить потребление", — подчеркнул руководитель компании Elengy, управляющей терминалами сжиженного газа в Европе.