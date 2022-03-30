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Франция готова к сценарию прекращения Россией поставок газа

Франция готова к сценарию прекращения Россией поставок газа Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу.
Энергетика
30 марта 2022 г. 14:13
Франция готова к сценарию прекращения Россией поставок газа

Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу.

Как передает Report, об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции Europe 1.

Он отметил, что такой сценарий стал бы катастрофическим, однако он рассматривается.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.

Ле Мэр также призвал французские компании, которые работают в России, строго соблюдать европейские санкции.

"Позиция Франции очень четкая: санкции, все санкции, ничего кроме санкций… Поэтому единственное, о чем мы просим наши компании — строго соблюдать санкции, принятые на политическом уровне", — сказал он.

По его словам, цель санкций — не навредить европейским предпринимателям, а ударить по российскому руководству.

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Версия на английском языке France ready for scenario of Russia’s cutting off gas supplies

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