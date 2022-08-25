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Франция преодолела отметку в 90% по заполненности газохранилищ

Франция преодолела отметку в 90% по заполненности газохранилищ Франция довела до 90,06% резервы газа, предназначенные для предстоящей зимы
Энергетика
25 августа 2022 г. 13:03

Франция довела до 90,06% резервы газа, предназначенные для предстоящей зимы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Lе Figaro со ссылкой на европейскую платформу Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Страна приближается к поставленной правительством цели достичь 100% в ноябре, чтобы выдержать потенциальные трудности энергоснабжения.

Днем ранее глава французского комитета по регулированию энергетики Эммануэль Варгон заявила, что ситуация Франции с заполнением газовых хранилищ лучше, чем у других европейских стран. "Наша цель - 100% заполнения к началу зимы. Мы совершенно уверены, что добьемся этого", - сказала Варгон в эфире телеканала BFMTV.

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