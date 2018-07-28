Франция будет работать с Испанией и Португалией над общими газопроводами

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Страны Евросоюза продолжат строительство новых газопроводов только в том случае, если потребление природного газа в ЕС сохранится на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на энергетическом саммите в Лиссабоне. Трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба Европейской комиссии.

"Мы будем строить газопроводы, только если потребление газа в Европе будет оставаться на высоком уровне", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Португалии и Испании.

Как подчеркнул Макрон, для Евросоюза приоритетом является "массовое использование газа в первую очередь для того, чтобы быстро заменить угольные электростанции". Он напомнил, что Франция планирует полностью отказаться от угля в генерации электроэнергии к 2022 году.

Макрон добавил, что Франция прорабатывает возможность соединения своих газопроводов с испанской газотранспортной системой.

Как заявил Макрон по итогам встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и главой правительства Испании Педро Санчесом, стороны достигли трех договоренностей по газопроводам. "Первое: все три страны [Франция, Испания и Португалия] будут работать над стратегией соединения газопроводов со странами Магриба и Африки в более широком смысле. Это важно, и это может обосновать в дальнейшем другие соединения [газопроводов] внутри Европы", - сказал французский президент.

"Второе: работать и координировать наши стратегии по отказу от работающих на угле электростанций, чтобы обеспечить переход к газовым [станциям]", - продолжил он. Как напомнил Макрон, Франция к 2022 году намерена полностью отказаться от использования угля для производства электроэнергии.

"Третье: мы дали указание нашим регуляторам проработать сценарии и изучить целесообразность новых газовых соединений, в особенности - по соединению газопроводов между Францией и Испанией, которое позволило выполнить задачи в рамках этой стратегии", - сказал Макрон.

По его словам, если будет доказана экономическая целесообразность такого проекта, он будет реализован. "Если мы говорим о подлинной стратегии отказа от угольных электростанций, которая подразумевает, что мы будем создавать новые возможности для газа, и если цена, обозначенная для газопровода между Францией и Испанией, в этих условиях имеет экономический смысл, мы это сделаем", - указал президент Франции.