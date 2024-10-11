Франческо Корваро: Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом Report сказал специальный посланник Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на полях Pre-COP29 в Баку.

"В будущем планируется сотрудничество в сфере ВИЭ. Мы работаем над проектами в этой сфере, в частности в вопросе хранения энергии из возобновляемых источников. Это очень важно, как для итальянской, так и для азербайджанской стороны", - подытожил он.

Корваро отметил, что Азербайджан и Италия тесно сотрудничают в сфере энергетики и совместно работают над уменьшением негативного влияния этой отрасли на окружающую среду.

"У нас есть несколько методов, которые мы применяем для сокращения выбросов парниковых газов при транспортировке, в том числе и природного газа. Мы должны помнить, что необходимо поддерживать использование природного газа для справедливой переходной системы", - сказал Карваро.