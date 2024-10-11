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Франческо Корваро: Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Франческо Корваро: Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
11 октября 2024 г. 09:58
Франческо Корваро: Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Италия планирует в будущем наладить сотрудничество с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом Report сказал специальный посланник Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на полях Pre-COP29 в Баку.

"В будущем планируется сотрудничество в сфере ВИЭ. Мы работаем над проектами в этой сфере, в частности в вопросе хранения энергии из возобновляемых источников. Это очень важно, как для итальянской, так и для азербайджанской стороны", - подытожил он.

Корваро отметил, что Азербайджан и Италия тесно сотрудничают в сфере энергетики и совместно работают над уменьшением негативного влияния этой отрасли на окружающую среду.

"У нас есть несколько методов, которые мы применяем для сокращения выбросов парниковых газов при транспортировке, в том числе и природного газа. Мы должны помнить, что необходимо поддерживать использование природного газа для справедливой переходной системы", - сказал Карваро.

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Версия на английском языке Francesco Corvaro: Italy plans to establish co-op with Azerbaijan in renewables in future

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