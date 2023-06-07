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Fortum и Westinghouse планируют возведение новых АЭС в Швеции и Финляндии

Fortum и Westinghouse планируют возведение новых АЭС в Швеции и Финляндии Финская энергетическая компания Fortum и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о взаимопонимании для совместного планирования строительства новых АЭС в Швеции и Финляндии.
Энергетика
7 июня 2023 г. 10:50
Fortum и Westinghouse планируют возведение новых АЭС в Швеции и Финляндии

Финская энергетическая компания Fortum и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о взаимопонимании для совместного планирования строительства новых АЭС в Швеции и Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте финской компании.

"Нашими стратегическими приоритетами являются обеспечение надежной чистой энергии и стимулирование декарбонизации в промышленности стран Северной Европы. Мы рады расширить наше сотрудничество и изучить потенциал и предпосылки для строительства новых АЭС в Финляндии и Швеции вместе с Westinghouse Energy", - отметила исполнительный вице-президент по вопросам атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем.

Сообщается, что меморандум поможет компаниям провести предварительную оценку ситуации в сфере атомной энергетики на территории Швеции и Финляндии. Конкретные инвестиционные решения будут приняты позднее.

В настоящее время доля ядерной энергетики составляет примерно 30% энергоснабжения Швеции. В стране действуют шесть реакторов на трех АЭС - в Форсмарке, Оскарсхамне и Рингхальсе.

На территории Финляндии расположены АЭС "Ловииса" и "Олкилуото". На их долю приходится около 44% выработки всей электроэнергии в стране. Проект строительства третьей АЭС "Ханхикиви-1" был отменен в мае 2022 года из-за участия в нем российской госкорпорации "Росатом".

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