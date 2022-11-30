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Forbes: США получили возможность регулировать цены на электричество в Европе

Forbes: США получили возможность регулировать цены на электричество в Европе США получили возможность менять цены на электричество в Европе, так как регион многократно увеличил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.
Энергетика
30 ноября 2022 г. 09:35
Forbes: США получили возможность регулировать цены на электричество в Европе

США получили возможность менять цены на электричество в Европе, так как регион многократно увеличил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом пишет издание Forbes.

В статье сказано, что маржа для продажи СПГ в Европу для США сейчас наиболее привлекательная. Поскольку цены на газ в регионе рекордно высокие, а стоимость электроэнергии практически напрямую зависят от них. Например, ранее стоимость мегаватт-часа была в районе 10-30 евро, то в пиковые моменты 2022 года она доходила до 350 евро. При этом нормой сейчас считается уже 100-150 евро из-за снижения поставок российского газа.

По данным издания, из-за отсутствия серьезных альтернатив европейские страны решили обратиться к США. Для этого в регионе взводятся приемные терминалы и другая инфраструктура.

В статье также говорится, что на фоне наполнения хранилищ в Европе и экономии энергии цены на газ уменьшились. Однако сейчас они уже будут зависеть от регулярности и объемов поставок СПГ из США.

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