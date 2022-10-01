Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы.
Как передает Report, об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.
"Рада быть в Софии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией. Этот газопровод коренным образом изменит ситуацию для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы", - говорится в публикации.
Газопровод Греция-Болгария будет введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
IGB соединен к Транасдриатическому газопроводу в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".