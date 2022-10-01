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Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы

Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы.
Энергетика
1 октября 2022 г. 10:40
Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как передает Report, об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Рада быть в Софии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией. Этот газопровод коренным образом изменит ситуацию для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы", - говорится в публикации.

Газопровод Греция-Болгария будет введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

IGB соединен к Транасдриатическому газопроводу в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".

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Версия на английском языке Ursula von der Leyen: IGB - key contribution to Europe's energy security.
Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: “IGB Avropanın enerji təhlükəsizliyinə ən mühüm töhfədir”

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