Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как передает Report, об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Рада быть в Софии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией. Этот газопровод коренным образом изменит ситуацию для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы", - говорится в публикации.

Газопровод Греция-Болгария будет введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

IGB соединен к Транасдриатическому газопроводу в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".