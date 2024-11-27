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Фон дер Ляйен: ЕК в новом составе займется вытеснением российского СПГ из ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК в новом составе займется вытеснением российского СПГ из ЕС Еврокомиссия в новом составе приступит к вытеснению российского сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка, что должно снизить уровень цен на энергию.
Энергетика
27 ноября 2024 г. 13:14
Фон дер Ляйен: ЕК в новом составе займется вытеснением российского СПГ из ЕС

Еврокомиссия в новом составе приступит к вытеснению российского сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка, что должно снизить уровень цен на энергию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя программу на сессии Европарламента, участникам которой предстоит утвердить новых еврокомиссаров.

"Мы должны избавиться от российского газа на европейском рынке и активно инвестировать в "зеленую" энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей", - сказала она.

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Версия на английском языке Russian LNG imports to EU must end – von der Leyen

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