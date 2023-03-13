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Агентство Fitch вдвое сократило прогноз цен на газ в Европе на 2023 год

Агентство Fitch вдвое сократило прогноз цен на газ в Европе на 2023 год Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко сократило прогноз цен на газ в Европе на 2023 год - до 20 долларов за тысячу кубфутов с 40 долларов в декабре.
Энергетика
13 марта 2023 г. 16:57
Агентство Fitch вдвое сократило прогноз цен на газ в Европе на 2023 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко сократило прогноз цен на газ в Европе на 2023 год - до 20 долларов за тысячу кубфутов с 40 долларов в декабре.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Fitch.

"Мы вдвое снизили наш прогноз цен на газ в Европе по индексу TTF на 2023 год, до 20 долларов за тысячу кубфутов, в связи с более высокими, чем ожидалось, запасами газа в хранилищах ЕС, которые поддерживаются снижением спроса и достаточными поставками СПГ", - пишет агентство.

Прогноз Fitch на будущий год при этом был сохранен на уровне 20 долларов за тысячу кубфутов.

Агентство снизило ожидания по ценам на газ по итогам 2023 года на американском хабе Henry Hub - до 3,5 доллара за тысячу кубфутов с 5 долларов в декабре. В 2024 году также ожидается стоимость в 3,5 доллара за тысячу кубфутов, в декабре прогноз составлял 4 доллара.

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