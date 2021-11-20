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Fitch: SOCAR восстановит прибыль

Fitch: SOCAR восстановит прибыль Fitch оценивает автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR на уровне "b +", при этом высокий уровень отношения заемного капитала к собственному капиталу (леверидж) является основным сдерживающим фактором, сообщает Report со ссылкой на рейтинговое агентство.
Энергетика
20 ноября 2021 г. 11:54
Fitch: SOCAR восстановит прибыль

Fitch оценивает автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR на уровне "b +", при этом высокий уровень отношения заемного капитала к собственному капиталу (леверидж) является основным сдерживающим фактором, сообщает Report со ссылкой на рейтинговое агентство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

"Уровень левериджа высокий, но он под контролем", - отмечает агентство.

"Результаты SOCAR в 2020 году были довольно высокими, несмотря на низкие мировые цены на нефть, из-за регулируемых внутренних цен и активных торговых операций. Мы ожидаем, что прибыль SOCAR вырастет в 2021 году за счет более высоких мировых цен на нефть и роста регулируемых цен на топливо с января 2021 года", - сообщает Fitch.

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Версия на английском языке Fitch expects SOCAR’s earnings to rebound
Версия на азербайджанском языке “Fitch”: “SOCAR gəlirlərini bərpa edəcək”

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