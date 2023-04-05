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Fitch: решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может привести к дефициту на рынке

Fitch: решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может привести к дефициту на рынке Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года должно поддержать цены в краткосрочной перспективе и в условиях восстановления спроса в Китае может привести к дефициту на рынке нефти во второй половине 2023 года.
Энергетика
5 апреля 2023 г. 02:36
Fitch: решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может привести к дефициту на рынке

Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года должно поддержать цены в краткосрочной перспективе и в условиях восстановления спроса в Китае может привести к дефициту на рынке нефти во второй половине 2023 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье международного рейтингового агентства Fitch.

При этом эксперты по-прежнему прогнозируют цены для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель, но не исключают их краткосрочного роста.

"Решение о сокращении добычи увеличивает вероятность перехода рынка к дефициту в этом году, поскольку, по оценкам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, спрос в 2023 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки, в основном из-за открытия Китая, на который придется около половины роста спроса", - говорится в статье.

Напомним, что 2 апреля ряд стран ОПЕК+ заявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года для обеспечения стабильности мирового энергетического рынка.

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