Fitch: решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может привести к дефициту на рынке

Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года должно поддержать цены в краткосрочной перспективе и в условиях восстановления спроса в Китае может привести к дефициту на рынке нефти во второй половине 2023 года.

Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года должно поддержать цены в краткосрочной перспективе и в условиях восстановления спроса в Китае может привести к дефициту на рынке нефти во второй половине 2023 года.

Как сообщает Report , об этом говорится в статье международного рейтингового агентства Fitch.

При этом эксперты по-прежнему прогнозируют цены для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель, но не исключают их краткосрочного роста.

"Решение о сокращении добычи увеличивает вероятность перехода рынка к дефициту в этом году, поскольку, по оценкам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, спрос в 2023 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки, в основном из-за открытия Китая, на который придется около половины роста спроса", - говорится в статье.

Напомним, что 2 апреля ряд стран ОПЕК+ заявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года для обеспечения стабильности мирового энергетического рынка.