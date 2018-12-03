Fitch прокомментировал выход Катара из ОПЕК

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Решение Катара покинуть Организацию стран - экспортёров нефти (ОПЕК) способно затруднить принятие решения об объёмах добычи на встрече членов международной организации 6 декабря в Вене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Теперь достичь компромисса на встрече будет сложнее, однако остановка членства Катара не так критична с точки зрения объёмов: страна производит менее 2% объёма нефти, добываемой странами ОПЕК", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия смогут сохранить механизм ОПЕК+ и маловероятно, что данной сделке может что-то угрожать в этом плане.

"Мы по-прежнему считаем более вероятным, что картель примет решение о небольшом снижении добычи относительно текущего уровня - это позволит снизить текущий профицит на рынке и стабилизирует цены", - заключил Маринченко.

Ранее стало известно, что Катар покидает ОПЕК с 1 января 2019 года.