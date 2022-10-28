Fitch прогнозирует увеличение добычи SOCAR в 2022-2023 годах

В 2022 году прогнозируется увеличение Государственной нефтяной компанией (SOCAR) объема добычи на 4%, а в 2023 году - на 5% .

В 2022 году прогнозируется увеличение Государственной нефтяной компанией (SOCAR) объема добычи на 4%, а в 2023 году - на 5% .

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings о подтверждении рейтингов Госнефтекомпании.

"Это произойдет в основном за счет увеличения добычи природного газа, и в дальнейшем останется стабильной", - считает Fitch.

Агентство напомнило, что SOCAR в 2021 году увеличила добычу нефти и газа на 7% до 282 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки с аналогичным увеличением добычи газа и жидкостей. "Это связано с увеличением добычи нефти в Азербайджане на 1% и увеличением добычи газа на 23%. Более высокая, по сравнению с нефтью, добыча газа в основном связана с началом добычи на месторождении "Шахдениз-2" в 2018 году с последующим добавлением дополнительных производственных площадей", - отмечает агентство.

Fitch прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2022 году на уровне 100 долларов США за баррель, в 2023 году - 85 долларов США за баррель в 2024 году - 65 долларов США за баррель, а в последующие годы на уровне 53 долларов США за баррель.