Fitch огласило прогнозы по ценам на нефть в 2019-2021 годах

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти по итогам 2019 года на уровне 65 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в Global Economic Outlook.

В следующем году агентство ожидает понижение цен на нефть до 62,5 долларов за баррель, а в 2021 году - до 60 долларов за баррель.

При этом в более долгосрочной перспективе средняя цена нефти марки Brent составит 57,5 долларов за баррель, а WTI - 55 долларов за баррель.

В отчете Fitch, опубликованном в декабре 2018 года, аналитики также прогнозировали цену нефти Brent на 2019 год на уровне 65 долларов за баррель. Тогда агентство улучшило прогнозы по ценам на североморскую нефть на 2020 и 2021 годы - до 62,5 и 60 долларов за баррель