Fitch: Приобретение Italiana Petroli расширит присутствие SOCAR на европейском рынке

Покупка итальянской компании Italiana Petroli даст Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возможность значительно усилить диверсификацию деятельности в сегменте переработки и сбыта (downstream).

Как передает Report, об этом заявил директор группы в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по корпоративным рейтингам Fitch Ratings Якуб Засада в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

"Если говорить о ключевых факторах, оказывающих влияние на рейтинги, следует особо отметить сделку по приобретению Italiana Petroli, которая была завершена в прошлом году. Согласно нашим оценкам, этот актив даст SOCAR возможность расширить свое присутствие на европейском рынке и усилить диверсификацию в сегменте downstream", - подчеркнул представитель рейтингового агентства.

Я.Засада также напомнил, что в сентябре Fitch Ratings повысило самостоятельный кредитный профиль (SCP) SOCAR с отметки "BB-" до "BB" на фоне сокращения долговой нагрузки и улучшения финансовых показателей компании. Вместе с тем итоговый долгосрочный рейтинг SOCAR по-прежнему соответствует суверенному рейтингу Азербайджана ввиду чрезвычайно высокой вероятности государственной поддержки и стратегического значения компании для экономики страны, считает он.