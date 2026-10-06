Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Fitch: Приобретение Italiana Petroli расширит присутствие SOCAR на европейском рынке

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 10:52
    Fitch: Приобретение Italiana Petroli расширит присутствие SOCAR на европейском рынке

    Покупка итальянской компании Italiana Petroli даст Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возможность значительно усилить диверсификацию деятельности в сегменте переработки и сбыта (downstream).

    Как передает Report, об этом заявил директор группы в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по корпоративным рейтингам Fitch Ratings Якуб Засада в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "Если говорить о ключевых факторах, оказывающих влияние на рейтинги, следует особо отметить сделку по приобретению Italiana Petroli, которая была завершена в прошлом году. Согласно нашим оценкам, этот актив даст SOCAR возможность расширить свое присутствие на европейском рынке и усилить диверсификацию в сегменте downstream", - подчеркнул представитель рейтингового агентства.

    Я.Засада также напомнил, что в сентябре Fitch Ratings повысило самостоятельный кредитный профиль (SCP) SOCAR с отметки "BB-" до "BB" на фоне сокращения долговой нагрузки и улучшения финансовых показателей компании. Вместе с тем итоговый долгосрочный рейтинг SOCAR по-прежнему соответствует суверенному рейтингу Азербайджана ввиду чрезвычайно высокой вероятности государственной поддержки и стратегического значения компании для экономики страны, считает он.

    Ягуб Засада Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Fitch Ratings Italiana Petroli S.p.A
    "Fitch": "Italiana Petroli"ni almaqla SOCAR Avropa bazarında iştirakını genişləndirəcək"
    Fitch: Acquisition of Italiana Petroli to expand SOCAR's presence in European market
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей