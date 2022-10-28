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Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со "стабильного" на "позитивный", подтвердив РДЭ и приоритетный необеспеченный рейти
Энергетика
28 октября 2022 г. 23:03
Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со "стабильного" на "позитивный", подтвердив РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "BB+".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства. Рейтинг восстановления подтвержден на уровне "RR4".

"Рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (BB+/Позитивный) и усилением кредитоспособности SOCAR, что может привести к пересмотру в сторону повышения ее самостоятельного кредитного профиля (SCP)", - отмечает Fitch.

SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг в настоящее время равен рейтингу Азербайджана в соответствии с рейтинговыми критериями Fitch для компаний, связанных с государством (GRE). Это подкрепляется государственной поддержкой, оказываемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вложений в капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее значением как государственного механизма развития нефтегазовых проектов.

"Мы оцениваем кредитоспособность SOCAR на уровне "b+", - говорится в сообщении.

Большинство нефтегазовых проектов в Азербайджане осуществляются по соглашениям о разделе продукции, в которых SOCAR имеет миноритарную долю и где она также представляет государство и участвует в сбыте его доли сырой нефти и газа (прибыльной нефти). Кроме того, SOCAR имеет доли в некоторых других крупных энергетических проектах, продвигаемых государством, таких как Южный газовый коридор.

"Государство осуществляет значительный контроль над прибыльностью и балансом SOCAR посредством регулирования внутренних цен на топливо, денежных вливаний, государственных распределений и других мер. Мы считаем, что у правительства есть стимулы для поддержания адекватного финансирования SOCAR", - считает Fitch.

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Версия на азербайджанском языке "Fitch" SOCAR-ın reytinqi ilə bağlı proqnozu yüksəldib

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