Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со "стабильного" на "позитивный", подтвердив РДЭ и приоритетный необеспеченный рейти

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со "стабильного" на "позитивный", подтвердив РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "BB+".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства. Рейтинг восстановления подтвержден на уровне "RR4".

"Рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (BB+/Позитивный) и усилением кредитоспособности SOCAR, что может привести к пересмотру в сторону повышения ее самостоятельного кредитного профиля (SCP)", - отмечает Fitch.

SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг в настоящее время равен рейтингу Азербайджана в соответствии с рейтинговыми критериями Fitch для компаний, связанных с государством (GRE). Это подкрепляется государственной поддержкой, оказываемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вложений в капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее значением как государственного механизма развития нефтегазовых проектов.

"Мы оцениваем кредитоспособность SOCAR на уровне "b+", - говорится в сообщении.

Большинство нефтегазовых проектов в Азербайджане осуществляются по соглашениям о разделе продукции, в которых SOCAR имеет миноритарную долю и где она также представляет государство и участвует в сбыте его доли сырой нефти и газа (прибыльной нефти). Кроме того, SOCAR имеет доли в некоторых других крупных энергетических проектах, продвигаемых государством, таких как Южный газовый коридор.

"Государство осуществляет значительный контроль над прибыльностью и балансом SOCAR посредством регулирования внутренних цен на топливо, денежных вливаний, государственных распределений и других мер. Мы считаем, что у правительства есть стимулы для поддержания адекватного финансирования SOCAR", - считает Fitch.