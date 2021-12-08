Fitch повысило прогноз цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на нефть на ближайшее время.
Как передает Report, это следует из данных декабрьского доклада о мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook).
Аналитики ожидают, что нефть марки Brent по итогам 2021 года в среднем будет стоить 71 доллар США за баррель против ожидавшихся в сентябре 63 долларов США за баррель. Оценка на следующий год была поднята до 70 долларов США за баррель с 55 долларов США, на 2023 год - до 60 с 53 долларов США.
Средний уровень цен на нефть за прошлый год составлял 43,3 доллара США за баррель, за 2016-2020 гг. - 55,8 доллара США.
По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 114 иен/$1, в будущем году составит 116 иен/$1, в 2023 году - 110 иен/$1 (в сентябре эти прогнозы составляли соответственно 110 иен, 109 иен и 105 иен). В 2020 году он был равен 103,6 иены.
Курс китайской валюты на конец текущего года ожидается на уровне 6,4 юаня/$1, в два последующих года - 6,7 юаня/$1. В прошлом году он составлял 6,54 юаня.
Оценки для фунта стерлингов на все три года аналитики агентства пересмотрели до 1,35 доллара США с предполагавшихся ранее 1,38 доллара США. В прошлом году британская нацвалюта стоила в среднем 1,34 доллара США.
Единая европейская валюта в 2021 году будет стоить 0,87 евро/$1, а в последующие два года - 0,9 евро/$1, ожидают эксперты Fitch. Прежний прогноз составлял 0,85 евро/$1 на весь рассматриваемый период. В 2020 году средний курс равнялся 0,81 евро/$1.