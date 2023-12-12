Fitch повысил прогноз цен на нефть на 2023-2024 годы

Агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2023-2024 годах, а также на природный газ в Европе в 2024 и 2026 году.

Агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2023-2024 годах, а также на природный газ в Европе в 2024 и 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", пересмотр прогнозов по нефти в агентстве объяснили тем, что ОПЕК+ продолжает держать под жестким контролем объемы поставок.

Аналитики агентства прогнозируют, что цены на газ, вероятно, останутся достаточно высокими в среднесрочной перспективе, поскольку значительное увеличение мировых мощностей для экспорта СПГ произойдет только к 2026 году за счет новых проектов в Катаре и США.

При этом эксперты сохранили прежние оценки в отношении стоимости газа на американском Henry Hub. "Увеличение добычи газа в США продолжает опережать темпы роста потребления, хотя разрыв сократился, как мы и предполагали", - отмечается в сообщении.

Количество газовых буровых установок в США в этом году сократилось до 118 с примерно 160 год назад. Это приведет к замедлению роста добычи, но с определенным отставанием, полагают аналитики агентства. Они отмечают также, что цены на Henry Hub очень волатильны и зависят от погодных условий. Они останутся такими, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Согласно базовому сценарию, нефть марки Brent по итогам этого года составит 82 долларов за баррель, в 2024 году - 80 долларов, а в 2025-2026 годах - соответственно 70 и 65 долларов.

Согласно прогнозу, нефть марки WTI в 2023-2024 годах составит 78 и 75 долларов соответственно, в 2025-2026 годах - 60 и 65 долларов за баррель.

Что касается цен на газ по базовому сценарию, то на Henry Hub по итогам 2023 года стоимость 1 тыс. кубфутов составит 2,8 доллара, 2024 году - 3,25 доллара, 2025-2026 годах - соответственно 3,0 и 2,75 доллара.

Cтоимость газа в Европе на TTF (Нидерланды) в 2023-2024 годах составит 13 и 12 долларов за 1 тыс. кубфутов соответственно, а в 2025-2026 годах - 10 и 8 долларов.