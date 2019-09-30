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Fitch понизило рейтинг Саудовской Аравии на фоне атак дронов

Fitch понизило рейтинг Саудовской Аравии на фоне атак дронов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии в иностранной валюте до «A» с «A+».

Как передает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу — «стабильный».

Агентство отмечает, что помимо недавней атаки дронов и ударов ракетами по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, существует риск новых атак на Королевство, которые могут нанести ущерб экономике.

«Саудовская Аравия уязвима перед эскалацией геополитических напряженностей с учетом выраженности ее внешней политики, в частности страна проводит близкую с курсом США линию в отношении Ирана, а также продолжает участвовать в военном конфликте в Йемене. Мы видим риск того, что США и Саудовская Аравия могут глубже погрузиться в конфликт с Ираном, поскольку Иран или близкие к нему группы стремятся выйти из дипломатического тупика в части вопросов региональной безопасности и ядерной сферы», — указывается в сообщении.

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