Fitch понизило рейтинг Саудовской Аравии на фоне атак дронов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии в иностранной валюте до «A» с «A+».

Как передает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу — «стабильный».

Агентство отмечает, что помимо недавней атаки дронов и ударов ракетами по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, существует риск новых атак на Королевство, которые могут нанести ущерб экономике.

«Саудовская Аравия уязвима перед эскалацией геополитических напряженностей с учетом выраженности ее внешней политики, в частности страна проводит близкую с курсом США линию в отношении Ирана, а также продолжает участвовать в военном конфликте в Йемене. Мы видим риск того, что США и Саудовская Аравия могут глубже погрузиться в конфликт с Ираном, поскольку Иран или близкие к нему группы стремятся выйти из дипломатического тупика в части вопросов региональной безопасности и ядерной сферы», — указывается в сообщении.