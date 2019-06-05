Fitch понизило прогнозы по стоимости нефти Brent

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело свой прогноз по цене на нефть марки Brent в сторону понижения.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства.

Эксперты Fitch считают, что в этом году нефть Brent будет стоить 70 долларов за баррель, что на 3 доллара меньше, чем в предыдущем прогнозе.

В следующем году стоимость нефти марки Brent составит 76 долларов, ранее в прогнозе Fitch на следующий год говорилось о цене 80 долларов за баррель.

Прогноз пересмотрен в связи с падением нефтяных котировок на мировых рынках в мае. Fitch при этом считает, что страны сделки ОПЕК+ будут продолжать регулировать мировой рынок нефти, продлив соглашение о квотах по добыче в его нынешнем формате, а во втором полугодии 2019 года цены на нефть укрепятся.