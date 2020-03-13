​Fitch подтвердило рейтинг евробондов "Южного газового коридора"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на уровне BB+ долгосрочный рейтинг в иностранной валюте евробондов ЗАО "Южный газовый коридор".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу стабильный.

Напомним, что евробонды стоимостью 2 млрд долларов США, выпущенные под гарантии правительства Азербайджана, будут в обращении до 2026 года.

В марте 2016 года ЗАО "Южный газовый коридор" произвело эмиссию облигаций объемом в 1 млрд долларов США с годовой доходностью в 7% (купонной ставкой 6,875) В марте 2017 года ЗАО снова вышло на международные финансовые рынки с очередной эмиссией объемом в 1 млрд долларов США, годовая доходность – 5,8%, согласно требованиям 144a/RegS.

ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию ЮГК от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.