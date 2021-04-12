Fitch подтвердило рейтинги SOCAR

Сегмент разведки и добычи является ключевым драйвером прибыли SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне «BB +». Прогноз по долгосрочному РДЭ - «Негативный». Рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне- «RR4».

Об этом передает Report со ссылкой на рейтинговое действие Fitch Ratings.

Согласно сообщению, SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг приравнен к рейтингу Азербайджана (BB + / негативный) по критериям рейтингового агентства Fitch по связям с государством (GRE). Это подкрепляется государственной поддержкой, предоставляемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний в акционерный капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов.

«Мы продолжаем оценивать автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR на уровне «b +», при этом основным сдерживающим фактором является долговая нагрузка.

Леверидж высокий, но под контролем: результаты SOCAR по первому кварталу 2020 года были лучше, чем ожидалось в нашем предыдущем рейтинговом случае, более слабые результаты в сегменте разведки и добычи были частично нивелированы более сильными торговыми операциями. По нашим оценкам, EBITDA в 2020 году снизится умеренно по сравнению с 2019 годом и должна восстановиться в 2021 году на фоне более высоких мировых цен на нефть и роста регулируемых цен на топливо с января 2021 года. Мы ожидаем, что чистый левередж средств от операционной деятельности (FFO) останется ниже 4,5x в течение 2021-2023 годов, что соответствует SCP "b +".

Поддерживающий бизнес-профиль: SCP SOCAR «b +» принимает во внимание его высокую долговую нагрузку, но также и его довольно высокий уровень добычи (267 000 баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в день) и надежный срок доказанных запасов нефти в 12 лет. Прибыльность подразделения SOCAR, измеряемая как консолидированная FFO к общему объему добычи, была хорошей и составила 20 долларов США за баррель нефтяного эквивалента в 2019 году, что ниже, чем у крупных интегрированных нефтяных компаний (например, Royal Dutch Shell plc, AA- / Stable, 32 доллара США за баррель нефтяного эквивалента), которые имеют более сильные подразделения по переработке нефти и ближе к российским нефтедобывающим компаниям (например, ПАО «Лукойл», BBB +/«Стабильный», 20 долларов за баррель н. э.). Сегмент разведки и добычи является ключевым драйвером прибыли SOCAR»,- говорится в сообщении.