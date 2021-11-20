Fitch подтвердил рейтинг SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch приравняло рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к суверенному рейтингу Азербайджана (BB + / стабильный) в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством (GRE).

Международное рейтинговое агентство Fitch приравняло рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к суверенному рейтингу Азербайджана (BB + / стабильный) в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством (GRE).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Рейтинг основан на важности государственной поддержки в виде финансовых гарантий, денежных переводов и капитальных вложений для SOCAR, а также социальных функций компании и инструмента государства для развития нефтегазовых проектов.