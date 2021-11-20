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Fitch подтвердил рейтинг SOCAR

Fitch подтвердил рейтинг SOCAR Международное рейтинговое агентство Fitch приравняло рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к суверенному рейтингу Азербайджана (BB + / стабильный) в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством (GRE).
Энергетика
20 ноября 2021 г. 11:08
Fitch подтвердил рейтинг SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch приравняло рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к суверенному рейтингу Азербайджана (BB + / стабильный) в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством (GRE).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Рейтинг основан на важности государственной поддержки в виде финансовых гарантий, денежных переводов и капитальных вложений для SOCAR, а также социальных функций компании и инструмента государства для развития нефтегазовых проектов.

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Версия на английском языке Fitch affirms SOCAR's rating
Версия на азербайджанском языке “Fitch" SOCAR-ın reytinqini təsdiqləyib

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