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    Fitch пересмотрело прогнозы цен на нефть и газ в сторону повышения

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 10:46
    Fitch пересмотрело прогнозы цен на нефть и газ в сторону повышения

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило свой прогноз стоимости нефти на 2026 год на отметке 87 долларов США за баррель и пересмотрело в сторону увеличения прогнозную цену на 2027 год на 5 долларов - до 70 долларов за баррель.

    Как передает Report, об этом заявил директор группы в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по корпоративным рейтингам Fitch Ratings Якуб Засада в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    По словам Я. Засады, определенный еще весной ценовой ориентир на 2026 год не нуждался в пересмотре, невзирая на значительную волатильность нефтяного рынка. Так, в середине июня котировки кратковременно опускались до 70 долларов за баррель на фоне подписания меморандума между Соединенными Штатами и Ираном, а также восстановления поставок через Ормузский пролив до 75% от довоенных объемов.

    Тем не менее последовавшее обострение обстановки и удары по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии в начале сентября вновь вытолкнули цены выше отметки 100 долларов за баррель.

    Аналитики Fitch прогнозируют, что в четвертом квартале глобальное предложение нефти увеличится практически до 107 млн баррелей в сутки (б/с) благодаря наращиванию добычи в государствах за пределами ОПЕК (США, Бразилия, Гайана, Аргентина), тогда как мировой спрос сохранится на уровне порядка 104 млн б/с, что обусловит формирование избытка предложения на рынке. Помимо этого, агентство скорректировало в сторону повышения прогноз европейских газовых цен (хаб TTF) на текущий год до 17 долларов за 1 тыс. кубических футов (приблизительно 600 долларов за 1 тыс. кубометров) и до 11 долларов за 1 тыс. кубических футов на 2027 год.

    "Пересмотр обусловлен сокращением экспорта сжиженного природного газа с Ближнего Востока: в частности, Катар после объявления форс-мажорных обстоятельств весной отгрузил около 100 партий СПГ, что более чем на 500 партий ниже аналогичного показателя за соответствующий период прошлого года", - отметил Я. Засада.

    Ягуб Засада Fitch Ratings Цены на нефть Цены на газ
    "Fitch" neft-qaz qiymətləri üzrə proqnozlarını artırıb
    Fitch revises its oil and gas price forecasts upwards
    44 - Tezliklə
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