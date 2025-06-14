О нас

Fitch ожидает рост экспортных доходов Азербайджана за счет разработки месторождения “Карабах“ и добычи сланцевой нефти

Fitch ожидает рост экспортных доходов Азербайджана за счет разработки месторождения “Карабах“ и добычи сланцевой нефти Международные резервы и активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) к концу 2025 года составят 74 млрд долларов США, что эквивалентно 98,4% ВВП.
Энергетика
14 июня 2025 г. 02:30
Fitch ожидает рост экспортных доходов Азербайджана за счет разработки месторождения “Карабах“ и добычи сланцевой нефти

Международные резервы и активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) к концу 2025 года составят 74 млрд долларов США, что эквивалентно 98,4% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

“Активы ГНФАР стабилизируются на уровне около 62 млрд долларов США (79,3% ВВП) в 2025-2026 годах, исходя из нашего прогноза по средней цене на нефть в 65 долларов за баррель. Мы ожидаем, что чистые иностранные активы страны в среднем достигнут 67% ВВП в 2025–2026 годах - значительно выше медианных значений для рейтинговых категорий “BBB” и “A”, - отмечает агентство.

Fitch ожидает, что профицит текущего счета снизится до 5,3% ВВП в 2025 году и 4,9% в 2026 году по мере стабилизации цен на нефть. Для сравнения, среднее значение профицита в 2021-2024 годах составляло 15,6%, тогда как медиана стран категории “BBB” - всего 0,4%.

“В среднесрочной и долгосрочной перспективе возможен дополнительный рост нефтяного экспорта Азербайджана за счет разработки нефтяного месторождения “Карабах” и реализации проектов по добыче сланцевой нефти на суше”, - полагают аналитики агентства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Fitch” Azərbaycanın ixrac gəlirlərinin “Qarabağ” yatağının işlənməsi, şist nefti hasilatı hesabına artacağını gözləyir

Другие новости из категории

Около 50 стран поддержали необходимость энергоэффективности для снижения затрат на энергию
Около 50 стран поддержали необходимость энергоэффективности для снижения затрат на энергию
13 июня 2025 г. 20:40
Генсек: ОПЕК не видит необходимости в дополнительных мерах на нефтяном рынке в связи с обострением на Ближнем Востоке
Генсек: ОПЕК не видит необходимости в дополнительных мерах на нефтяном рынке в связи с обострением на Ближнем Востоке
13 июня 2025 г. 17:31
Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы
Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы
13 июня 2025 г. 16:59
Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil
Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil
13 июня 2025 г. 16:34
Пярвиз Шахбазов: Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры
Пярвиз Шахбазов: Настало время решительных шагов по поддержке межрегиональной энергетической инфраструктуры
13 июня 2025 г. 16:17
Дан Йоргенсен: Энергетическая интеграция Южного Кавказа и Европы может быть реализована с предоставлением гарантий
Дан Йоргенсен: Энергетическая интеграция Южного Кавказа и Европы может быть реализована с предоставлением гарантий
13 июня 2025 г. 16:07
Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога 
Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога 
13 июня 2025 г. 14:19
Депутат: Создание централизованной системы отопления сэкономит 2 млрд кубометров газа
Депутат: Создание централизованной системы отопления сэкономит 2 млрд кубометров газа
13 июня 2025 г. 13:43
Милли Меджлис принял изменения в закон Об электроэнергетике в I чтении
Милли Меджлис принял изменения в закон "Об электроэнергетике" в I чтении
13 июня 2025 г. 13:35
Милли Меджлис принял законопроект О газоснабжении в I чтении
Милли Меджлис принял законопроект "О газоснабжении" в I чтении
13 июня 2025 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi