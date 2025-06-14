Fitch ожидает рост экспортных доходов Азербайджана за счет разработки месторождения “Карабах“ и добычи сланцевой нефти

Международные резервы и активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) к концу 2025 года составят 74 млрд долларов США, что эквивалентно 98,4% ВВП.

Международные резервы и активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) к концу 2025 года составят 74 млрд долларов США, что эквивалентно 98,4% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

“Активы ГНФАР стабилизируются на уровне около 62 млрд долларов США (79,3% ВВП) в 2025-2026 годах, исходя из нашего прогноза по средней цене на нефть в 65 долларов за баррель. Мы ожидаем, что чистые иностранные активы страны в среднем достигнут 67% ВВП в 2025–2026 годах - значительно выше медианных значений для рейтинговых категорий “BBB” и “A”, - отмечает агентство.

Fitch ожидает, что профицит текущего счета снизится до 5,3% ВВП в 2025 году и 4,9% в 2026 году по мере стабилизации цен на нефть. Для сравнения, среднее значение профицита в 2021-2024 годах составляло 15,6%, тогда как медиана стран категории “BBB” - всего 0,4%.

“В среднесрочной и долгосрочной перспективе возможен дополнительный рост нефтяного экспорта Азербайджана за счет разработки нефтяного месторождения “Карабах” и реализации проектов по добыче сланцевой нефти на суше”, - полагают аналитики агентства.