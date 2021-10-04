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Fitch: ОПЕК+ не допустит перегрева рынка нефти

Fitch: ОПЕК+ не допустит перегрева рынка нефти Решение министров стран ОПЕК + продолжить наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в ноябре, было ожидаемым.
Энергетика
4 октября 2021 г. 20:18
Fitch: ОПЕК+ не допустит перегрева рынка нефти

Решение министров стран ОПЕК + продолжить наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в ноябре, было ожидаемым.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, в случае резкого роста спроса на фоне высоких цен на газ ОПЕК+ сможет скорректировать добычу и не допустить перегрева.

"Рынок пока продолжит функционировать в состоянии дефицита, товарные запасы продолжат сокращаться. Но если объем дефицита сильно вырастет, ОПЕК+, вероятно, рассмотрит возможность сильнее увеличить квоты, чтобы не допустить перегрева", - считает он.

4 октября министры ОПЕК+ договорились продолжить увеличивать добычу нефти темпами, утвержденными в августе. На этих новостях цена на нефть подскочила выше 81 доллара США за баррель впервые за три года.

"С одной стороны, спрос в моменте может вырасти из-за роста загрузки электростанций, работающих на нефти и нефтепродуктах, если цены на газ продолжат бить рекорды. С другой стороны, на горизонте ближайших нескольких месяцев рост спроса может забуксовать из-за того, что эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной", - полагает Маринченко.

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