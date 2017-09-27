Fitch: Около 3% мировых запасов нефти сосредоточено в Курдистане

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Иракском Курдистане сосредоточено порядка 50 млрд баррелей нефти или 3% мировых запасов нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Доказанные запасы нефти в Курдистане довольно значительны – по разным оценкам, около 50 млрд баррелей. Это около трети всех запасов в Ираке, или 3% мировых запасов", - сказал он. Маринченко отметил, что на данный момент добыча региона составляет порядка 600 тысяч баррелей в сутки.

"У региона есть большой потенциал наращивания добычи – сегодня Курдистан добывает около 600 тысяч баррелей в сутки, и добыча, теоретически, может вырасти в несколько раз, если решиться проблема с безопасностью, каналами экспорта и недостатком инвестиций. Однако учитывая сложную политическую обстановку в регионе, вряд ли в ближайшем будущем это решаемая задача", - объяснил Маринченко.