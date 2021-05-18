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Fitch оценило вероятность закрепления нефти выше 70 долларов за баррель

Fitch оценило вероятность закрепления нефти выше 70 долларов за баррель Уровень цен в 50-60 долларов США является приемлемым для большинства компаний и стран-производителей
Энергетика
18 мая 2021 г. 18:04
Fitch оценило вероятность закрепления нефти выше 70 долларов за баррель

Вероятность закрепления цен на нефть выше 70 долларов США за баррель пока невысока.

Как передает Report, так прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Во вторник стоимость фьючерса на марку Brent поднялась выше отметки в 70 долларов США за баррель впервые с 15 марта, свидетельствуют данные торгов.

"Динамика цены в ближайшие несколько месяцев будет во многом зависеть от действий ОПЕК+ и динамики восстановления спроса. Пока на рынке сохраняется неопределенность, но вероятность того, что цены закрепятся выше 70 долларов США, не очень высокая — уровень цен в 50-60 долларов США является приемлемым для большинства компаний и стран-производителей", — пояснил эксперт.

Он добавил, что рынок продолжает оставаться в дефиците из-за ограничений со стороны ОПЕК+ и медленного восстановления спроса, в том числе из-за сезонных факторов, это толкает цены вверх.

"Незадействованных мощностей на рынке достаточно для того, чтобы обеспечить наращивание добычи по мере восстановления спроса, скорее всего, ОПЕК+ пойдет по этому пути", — заключил Маринченко.

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